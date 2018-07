Lidl laat filiaal uitkammen op zoek naar potentieel gevaarlijke zwerfspin

Wilrijk - Het Lidl-filiaal in Wilrijk wordt vanochtend vóór openingstijd overhoopgehaald door een firma gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Zaterdag stootte een klant er op een exotische spin, waarvan even gedacht werd dat het de uiterst giftige en agressieve Braziliaanse zwerfspin was. Het gaat allicht om een minder gevaarlijke variant, maar de supermarktketen neemt geen risico’s.

