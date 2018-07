Antivoetbal of dodelijk efficiënt? Frankrijk vond succesrecept en klopte vier toplanden op weg naar wereldtitel

Niet de Rode Duivels, wel Frankijk is de winnaar van het WK voetbal 2018. Met defensief voetbal wordt er gezegd. “Antivoetbal” noemde Thibaut Courtois het zelfs. Of waren Les Bleus gewoon briljant efficiënt?

Bij de FIFA hebben ze het hele toernooi allerlei statistieken bijgehouden. Net als bijvoorbeeld Opta en Gracenote. Daaruit kan veel geleerd worden, waaronder hoe efficiënt en defensief de Fransen speelden.

Eerst de finale tegen Kroatië zelf. Daarin werden liefst zes doelpunten gescoord. Dat zijn er evenveel als tijdens de vorige vier WK-finales samen. In 2014 won Duitsland met 1-0 van Spanje, in 2010 won Spanje met 1-0 van Nederland, in 2006 won Italië na strafschoppen (1-1 na 120 minuten) van Frankrijk en in 2002 won Brazilië met 2-0 van Duitsland.

En voor het eerst sinds Brazilië in 1970 scoorde een land vier keer in een WK-finale. Bovendien waren de drie doelpunten die gescoord werden voor de pauze (2-1 voor de Fransen) het meeste sinds de WK-finale in 1974 tussen West-Duitsland en Nederland (ook 2-1). Straf toch ondanks een balbezit van amper 34 procent en een gemiddelde leeftijd van amper 25 jaar en tien maanden.

Goaltjes

Frankrijk scoorde in totaal veertien doelpunten op dit WK. Dat zijn er twee per wedstrijd aangezien Les Bleus zeven wedstrijden speelden. Dat zijn er ook evenveel als Kroatië, twee minder dan de Rode Duivels en twee meer dan Engeland. De Fransen scoorden dan ook in tweede wedstrijden vier doelpunten: in de achtste finale tegen Argentinië en in de finale tegen Kroatië.

De kanttekening hierbij is dat Frankrijk drie strafschoppen kreeg, twee keer geholpen werd door een owngoal en drie keer scoorde op een stilstaande fase. Al is dat laatste niet zo opmerkelijk. Liefst 43 procent van alle doelpunten tijdens dit WK werden gescoord na een corner of vrije trap. Het hoogste aantal sinds de wereldbeker in 1966. En het aantal owngoals (12) op dit WK is het hoogste ooit. Het vorige record stond op zes en dateerde uit 1998.

Efficiëntie

Uiteindelijk waren de Fransen gewoon dodelijk efficiënt. Ze puurden veertien doelpunten uit 83 schoten. Daarvan verdwenen er liefst 30 tussen de palen. Goed voor 36 procent ballen op doel en zo goed als één goal per schot tussen de palen. De Rode Duivels doen één procent beter met 40 op 106 schoten binnen het kader. Engeland zit aan amper 26 procent (25 op 96) en Kroatië aan 25 procent (29 op 115).

Dat bleek ook tijdens de finale. Het strafschopdoelpunt van Antoine Griezmann, de man met de op twee na meeste schoten op doel dit WK, voor de pauze was het eerste schot van de Fransen. Binnen of buiten het doelkader. Daarvoor had Griezmann met een vlijmscherpe vrije trap Mario Mandzukic al tot een owngoal gedwongen. Na de rust scoorden Les Bleus nog twee keer. Paul Pogba werd de eerste speler sinds Marco Tardelli in 1982 die een goal scoorde van buiten de zestien. En Kylian Mbappé trof raak met zijn zevende schot op doel. Hij vuurde er in totaal acht af tijdens dit WK...

Foutjes

Maar Frankrijk speelde ook vuil, toch? Ja, Eden Hazard moest een aantal overtredingen verwerken in de halve finale tegen Les Bleus. Maar maakt hen dat per definitie defensief? Als we het aantal fouten op dit WK bekijken, dan valt het allemaal best mee. De Fransen registreerden 93 fouten in zeven wedstrijden. Goed voor ongeveer dertien per match. Daarmee staat de wereldkampioen op een vierde plaats.

De nummer één is verliezend finalist Kroatië met 114 overtredingen. De nummer twee? Dat zijn de Rode Duivels met 99 fouten, voor Rusland met 95. Frankrijk kreeg dan ook slechts één gele kaart meer dan onze nationale voetbalhelden: 12 tegen 11. En de Fransen kregen ook 103 fouten tegen, enkel Kroatië doet beter met 105. De Rode Duivels komen hier aan 75 fouten tegen, evenveel als Argentinië.

De Fransen hielden het vanachter goed dicht en kregen net als de Belgen zes goals tegen op dit WK. Alleen moest doelman Hugo Lloris ‘slechts’ twaalf keer redding brengen. Doelman van het toernooi Thibaut Courtois leidt de dans met 27 saves. Onze nationale doelman heeft dan ook een saveratio van liefst 81,8 procent. Van de doelmannen met meer dan één gespeelde match doet enkel de Deen Kasper Schmeichel beter.

Ja, Les Bleus stonden goed. Het is dan ook geen wonder dat ze nog nooit verloren met Paul Pogba en N’Golo Kanté samen op het veld. Met dit duo van genialiteit en werkkracht werd veertien keer gewonnen in achttien matchen. En niemand werkte zoveel ballen weg als Raphaël Varane (44). Reken daar het Franse recordaantal dribbels (32) van Mbappé en het Franse recordaantal luchtduels (44) van Olivier Giroud bij, en je hebt een succesrecept.

De Fransen wonnen ook zes van hun zeven WK-duels, enkel tegen Denemarken werd 0-0 gespeeld. Onderweg naar de finale klopten ze Argentinië, Uruguay en België. De nummer vijf, veertien en drie op de FIFA-ranglijst. En het revelatie Kroatië staat twintigste. De Franse aanpak werkte dus gewoon...