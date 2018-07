CR7 brengt Juve nu al 55 miljoen op

Cristiano en partner Georgina zijn gisteren met privéjet geland in Turijn, na negen jaar Real Madrid is de superster klaar voor een nieuw avontuur, hij tekende voor vier jaar bij Juventus. Vandaag wordt de Portugees er voorgesteld. Intussen bevestigde Napels wel dat hij eerst aan hen was aangeboden, maar 350 miljoen euro voor vier jaar CR7 was te duur. De helft van zijn transferprijs van 110 miljoen heeft Juve wel al terugverdiend: de Italiaanse landskampioen verkocht al… 520.000 shirts met zijn naam, goed voor 55 miljoen euro opbrengst voor de club.