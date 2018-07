Roberto Martinez over feestvarken Hazard, hoe hij de Duivels klaarstoomde voor Brazilië en "twee centimeter geluk"

Het WK voetbal in Rusland zit er officieel op. Frankrijk is wereldkampioen, Kroatië pakt het zilver en de Rode Duivels het brons. Bondscoach Roberto Martinez was te gast bij Villa Sporza en blikte er terug op het Belgische toernooi.

LEES OOK: Rode Duivels genieten van huldiging: “Dit raakt je, maar het is maar opwarmertje voor binnen twee jaar”

LEES OOK: Daarom riepen de Rode Duivels op Mousa Dembélé, hoewel die dat zelf gênant vond: ken jij deze fan?

"Ik ben nog niet hersteld van de festiviteiten", zegt de Spanjaard. "Ik heb er echt van genoten. In Rusland zaten we toch een beetje in een bubbel. Het was zeer speciaal vandaag. We hebben genoten van het gezelschap. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, de Belgen zijn zo trots. Ik had een feest verwacht en wat volk, niet zovéél vreugde en gevoel van trots. We hebben de wereld kennis laten maken met de Rode Duivels. Eden Hazard het feestvarken? Hij is heel oprecht en uit graag zijn gevoelens. Niemand feest zoals hij als hij in de stemming is."

"We hebben gevoetbald om het volk trots te maken. Dat was onze reden om te winnen. Dit is de beste Belgische generatie ooit en we hebben iets historisch neergezet. We hebben beelden gezien uit de fanzones. Zoiets moet je delen. We hebben die beelden ook gebruikt. Vooral voor de match tegen Brazilië. Iedereen geloofde erin. Verschil met Frankrijk? Dat was een andere wedstrijd. Zij namen geen risico, vielen met drie aan en verdedigden met tien. Ze speelden tactisch maar op een negatieve manier. Al zouden wij misschien hetzelfde gedaan hebben. Ze hadden gewoon twee centimeter meer geluk..."

Samenspel

"Na die nederlaag hebben we de spelers tijd gegeven met hun familie. Om de teleurstelling te verwerken. Na enkele dagen waren ze weer voetballers en dat zagen we tegen Engeland. Ze wilden echt winnen. Of ik ergens spijt van heb? Nee. We hebben met ons hart gespeeld en alles gegeven. Je hebt in het voetbal echter nooit alles onder controle. Maar dit waren wij en het voetbal waarvoor we staan. Sterk op de counter, niet egoïstisch en goed in de verdediging."

"Al was ik het meeste onder de indruk van het samenspel. De instelling van élke speler om een bijdrage te leveren, zowel op als naast het veld. Zoals tegen Japan, toen twee invallers scoorden. Niemand was op het WK om een transfer af te dwingen. Hazard naar Madrid? Zes jaar bij één club is zeer lang. Een vertrek kan zowel goed zijn voor een speler als voor een club. Maar ik ben fier dat op het WK niemand daarmee bezig was."

LEES OOK: Dit waren de verrassing, het moment, de ontgoocheling en de ster van het WK volgens onze journalisten in Rusland

"VAR was verkeerd"

"Courtois doelman van het WK? Hij was heel constant. Soms gaan awards op een WK naar de verkeerde spelers, maar Courtois was echt goed. Frankrijk wereldkampioen? De tweede goal was de sleutel. Ik blijf het een verkeerde beslissing vinden. Maar Frankrijk is een waardige winnaar. Je mag niets afdoen van hun overwinning. Iedereen mag spelen zoals men wil. Ze hadden ook een winnaarsmentaliteit en maakten de juiste beslissingen op de moeilijke momenten. Ze kozen ervoor om zeer efficiënt te zijn. Al vind ik de manier waarop je wint ook belangrijk, alleen al voor de volgende generaties.

"Wat ik vond van deze groep bij mijn aanstelling? Wel, de wedstrijd tegen Spanje vertelde me al veel. Er was toen best veel kritiek van buitenaf. Ik wist meteen dat een 4-3-3 of 4-2-3-1 niet goed genoeg was om te winnen. We zitten nu met spelers op de piek van hun carrière, maar we doen alles stap voor stap. Je mag nooit té ver vooruit kijken."