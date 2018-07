Paul Pogba lacht met het land waarin hij voetbalt: "It's coming home!"

Frankrijk kroonde zich zondag tot wereldkampioen door Kroatië met 4-2 te verslaan in een leuke WK-finale. Een gouden medaille dus voor sterspeler Paul Pogba en die kon het niet laten om Engeland te plagen. De fans van de Three Lions riepen wekenlang "It's coming home" nadat de Engelsen het tot de halve finales schopten. Daarin eindigde het sprookje tegen de Kroaten. Tot jolijt van Pogba, speler van Manchester United, die in een Facebook-video na de finale riep: "It's coming home!" Afwachten wat ze daarvan gaan zeggen in Manchester...