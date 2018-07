Argentinië neemt dan toch afscheid van bondscoach Jorge Sampaoli na mislukte wereldbeker

Jorge Sampaoli is niet langer de bondscoach van Argentinië. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land zondagavond bekendgemaakt. De twee partijen gaan in onderling overleg uit elkaar.

De 58-jarige Sampaoli stond sinds juni 2017 aan het hoofd van Argentinië, maar faalde op het WK in Rusland. La Albiceleste overleefde met de allergrootste moeite de poulefase en sneuvelde vervolgens in de achtste finales tegen latere winnaar Frankrijk. Sampaoli kreeg tijdens het toernooi al bakken kritiek, ook omdat lang niet alle spelers meer achter hem gestaan zouden hebben. Na het WK was de toekomst van de coach, van wie het contract liep tot het volgende WK in 2022 in Qatar, erg onzeker. Nu komt er alsnog een einde aan de samenwerking.

Opvallend: Sampaoli kreeg er begin juli als coach van de Argentijnse U20 nog een job bij. De Argentijnse bond zal later een beslissing nemen wie het team tijdens een toernooi later dit jaar zal leiden.