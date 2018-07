Hun triomftocht door Brussel en hun bronzen medaille kregen ze al, maar dit kunnen we de Rode Duivels na dit memorabele WK niet ontzeggen:ons eindrapport voor de voltallige selectie en de bondscoach.

Grootste onderscheiding

Thibaut Courtois: Toonde vanaf de eerste match dat hij op de afspraak was. Hield de Belgen in de wedstrijd tegen Panama, voorkwam erger tegen Japan, was werkelijk groots tegen Brazilië ...