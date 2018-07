Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Over twee jaar het EK winnen kan nog altijd voor Rode Duivels, maar eigenlijk moest het nu gebeuren”

Vlak na de finale tussen Frankrijk en Kroatië blikte onze Chef Voetbal vanuit het Luhzniki stadion in Moskou een laatste keer voor- en achteruit op het WK. Terwijl in de achtergrond de Franse fans nog feestvieren geeft Vandewalle toe dat Frankrijk een verdiende wereldkampioen is, maar het er eigenlijk toch niet warm van krijgt. Verder kijkt hij vooruit naar de toekomst van de Rode Duivels en kiest hij tussen Modric en Hazard als “Gouden Bal” van het toernooi.