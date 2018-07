Minister van Werk Kris Peeters: directie Carrefour gaat extra inspanning doen voor SWT’ers

Brussel - Carrefour is bereid extra financiële middelen te voorzien voor zijn werknemers die met SWT gaan. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) maandag bekendgemaakt. Bovenop de 2.500 euro voor outplacement die in het herstructureringsplan voorzien was per werknemer die met brugpensioen gaat, is nu ook sprake van maximaal 500 euro extra indien ze een opleiding volgen voor een knelpuntberoep.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) Foto: ISOPIX

In het herstructureringsplan dat directie en vakbonden van Carrefour overeen kwamen, was sprake van 600 personeelsleden die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) zouden stappen.

Bijkomende premie

Minister Peeters kondigde vorige week aan dat hij met de directie zou samenzitten om nog “iets extra” te doen rond activering.

In De Ochtend op Radio 1 legde de vicepremier uit dat de supermarktketen bereid is een bijkomende premie te voorzien voor SWT’ers die een opleiding naar een knelpuntberoep zouden volgen.

Wachten op advies

Binnenkort moet ook duidelijk worden of minister Peeters akkoord gaat met het herstructureringsplan. Wallonië en Brussel gaven hun fiat, maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) deed dat niet. Peeters wacht op twee adviezen alvorens de knoop door te hakken: één juridisch advies en een advies van een federaal comité dat later op de dag bijeenkomt.