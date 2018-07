Cercle Brugge is één groot vraagteken: wij zochten naar antwoorden

In een leuke match verloor Cercle zaterdag met 2-3 van AS Monaco, maar het liet wel goede dingen zien. Er hangen nochtans veel vraagtekens rond Cercletje. Wij zochten naar antwoorden.

Is Cercle nu echt een Franse ploeg in België?

Op de nieuwe shirts pronkt dan wel de Brugse Halletoren en de kleuren blijven groen-zwart, maar dit Cercle is en blijft een satellietploeg van AS Monaco onder het Franse motto Celui qui paye, celui qui décide. TD François Vitali is een Fransman uit Rijsel én zeventig procent van de staf en de spelersgroep is Frans.

Raakt Cercle dan wel aan genoeg Belgen?

Vorig seizoen zaten er al twee keepers op de bank om aan het vereiste aantal Belgen te geraken. Nu wil men dat vermijden. “Het gaat in de eerste plaats om kwaliteit”, aldus Vitali. “We willen graag Belgen, maar ze zijn zeldzaam en duur en elke Belgische club zoekt ze. En waarom zouden we ook de eigen jeugd geen kans geven, zoals Robbe Decostere en Charles Vanhoutte? We willen nog retouches aanbrengen en zoeken nog twee spitsen.”

Is Cercle nu dé kweekschool van eerste klasse?

Het was Irvin Cardona – overigens het beste maatje van ene Kylian Mbappé – die Cercle van op de stip ten koste van Beerschot naar 1A trapte. Waarop Cercle al droomde van Play-off 1. Met het geld van Monaco, toch? Ook Frank Vercauteren ging daar even in mee tot een gesprek met grote baas Vadim Vasilyev voor ontnuchtering zorgde: jonge talenten opleiden was de opdracht. Op lange termijn moet dit project geld opbrengen, veel geld.

Is dit Cercle dan een degradatiekandidaat?

De vele onbekende spelers zijn vooral jonge, talentvolle en technisch sterke Fransen, opgeleid in de vele centres de formation. Vitali haalde ooit Eden Hazard naar Lille en kent zijn vak, maar hij weet ook dat ervaring belangrijk is en die is er met het centrale duo Lambot-Taravel. De Japanse internationaal Ueda is op komst en ook de middenvelders Kone, Omolo en Mercier zijn geen jonkies meer. En de meeste posities zijn nu al dubbel bezet. Het grootste risico is de al even onbekende coach Laurent Guyot, al gaf die de eerste weken blijk van een visie.