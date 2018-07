Bijna 600 uit Algerije “teruggedrongen” migranten gered in woestijn van Niger

Bijna zeshonderd Afrikaanse migranten, “teruggedrongen” uit Algerije en gered in de woestijn, zijn midden vorige week aangekomen in het noorden van Niger. Dat maakte een lokale verantwoordelijke zondag bekend.

“Drie dagen geleden kwam een eerste golf van 180 Nigerianen aan in Agadez, gevolgd door een tweede van bijna 400 buitenlanders”, zei een verantwoordelijke van Agadez, de grote stad in het noorden van Niger, dichtbij Algerije.

“Vreselijke toestanden”

De verantwoordelijke, die anoniem wou blijven, beschreef “de gebruikelijke vreselijke toestanden” waarin de migranten “achtergelaten” werden aan de grens met Niger. “Volgens hun getuigenissen werden ze tot aan de grens gebracht. Ze bleven achter met een minimum van water en voedsel. Vervolgens stapten ze een vijftigtal kilometer vooraleer ze gered werden.” Onder de teruggedrongen Nigerianen waren “kinderen en veel vrouwen, waarvan sommigen ziek aankwamen”.

De lokale autoriteiten bekommerden zich om de Nigerianen, en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om de andere West-Afrikanen, zei de lokale politicus. In een tweet van vrijdag al zei de IOM-vertegenwoordiger van Niger, Giuseppe Loprete, dat zijn agentschap 391 migranten van 16 nationaliteiten heeft geholpen aan de grens van Niger en Algerije. Onder hen Ivorianen, Senegalezen, Guineeërs en Kameroeners.

Tien dagen in woestijn

In een reactie op de tweet zei Hassen Kacimi, bevoegd voor migratie op het Algerijnse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat “de IOM beperkte informatie gaf”. “De migranten die aankwamen aan de grens met Algerije zijn achtergelaten op honderd kilometer van de grens. Ze stapten tien dagen in de Nigerese woestijnen van Ténéré vooraleer aan te komen in In Guezzam, aan de Algerijns-Nigerese grens, in een wanhopige toestand.”

“Maar de IOM vertelt niet dat ze niets doet om hen te redden. Het is Algerije dat hen helpt door hen voedsel en water te geven. Als ze op de terugweg zijn naar de Nigerese steden Arlit en Agadez is het aan de IOM om te helpen en niet Algerije”, zei Kacimi.

Begin juli nodigde Algerije nog de media uit om de uitzetting in beeld te brengen van meer dan driehonderd onder hen naar Niger. Het wou zo de beschuldigingen van slechte behandeling van migranten de kop indrukken.