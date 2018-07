Officiële foto’s vrijgegeven van doopfeest Brits prinsje Louis: liefdevolle Kate, stralende Meghan

Het Britse koningshuis heeft de officiële portretfoto’s vrijgegeven van het doopsel van prins Louis, het jongste zoontje van Kate en William. De beelden werden gemaakt in Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Brits hof, vlak na de ceremonie in de koninklijke kapel van St. James’s Palace.

Zondagavond deelde Kensington Palace vier foto’s via Twitter: “De hertog en hertogin van Cambridge geven vier officiële foto’s vrij van de doopgelegenheid van Prins Louis”, klonk het in het bijschrijft. Het jongetje is twee maanden oud en werd op 9 juli gedoopt, hij is de vijfde in lijn van troonopvolging. Ook de fotograaf Matt Holyoak kreeg een eervolle vermelding in de Tweet.

Op de intieme beelden is te zien hoe Kate haar jongste zoontje vertederend aankijkt, prins William straalt van geluk, broertje George en zusje Charlotte staan er vrolijk bij. Op de familiefoto is dan weer te zien hoe ook Meghan straalt op haar eigen manier: in een stijlvolle olijfgroene jurk.

Geen Queen

Grote afwezigen tijdens het doopsel waren de Queen en haar echtgenoot, de Duke of Edinburgh. Ze lieten zich excuseren voor de viering door ziekte, maar er werd ook gespeculeerd dat haar afwezigheid te maken had met de voorbereidingen op het bezoek van de Amerikaanse president Trump.

Waarom Meghan geen meter is

Prins Louis heeft maar liefst zes peters en meters: Mr Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Mr. Harry Aubrey-Fletcher en Lady Laura Meade zijn jeugdvrienden van prins William, Mrs. Robert Carter en Miss Lucy Middleton zijn respectievelijk een jeugdvriendin en de nicht van Kate Middleton. Er werd even gespeculeerd dat Meghan Markle ook meter zou worden, maar volgens de traditie kiezen de ouders uit hun vriendenkring. Aangezien Meghan Markle nu tot de familie behoort, was een rol als meter hoogst ongebruikelijk geweest.

