Elon Musk beschuldigt criticaster die zijn duikboot “reclamestunt” noemde van pedofilie

Terwijl de redding van de Thaise voetballertjes aan de gang was, liet SpaceX- en Tesla-CEO Musk een soort mini-duikbootje maken om de jongens uit de grot te helpen. Al snel kwamen er uit verschillende hoeken kritiek dat Musk deze noodsituatie gebruikte als PR-stunt. De duikboot van Musk, in essentie een metalen sigaar met zuurstoftanks, zou alsnog te groot zijn om door de nauwe gangen van de grot te manoeuvreren. Uiteindelijk is de duikboot op het droge gebleven en zijn de jongens door duikers naar buiten gebracht. Alle voetballertjes en de coach stellen het goed, maar zijn na zeventien dagen bijzonder verzwakt. Ze herstellen momenteel in het ziekenhuis?

Eén van die criticasters, de Britse speleoloog Vernon Unsworth die in Thailand woont en het grottencomplex kent, zei aan CNN dat de duikboot van Musk “nul kans had om te werken”. Ook de leider van de operatie, Narongsak Osotthanakorn, zei dat de duikboot “niet geschikt is” voor de missie. Daarop begon Musk gepikeerd te tweeten en deelde zelfs zijn correspondentie met Richard Stanton, een gepensioneerde brandweerman en duiker die als één van de eerste de jongens bereikte.

The former Thai provincial governor (described inaccurately as “rescue chief”) is not the subject matter expert. That would be Dick Stanton, who co-led the dive rescue team. This is our direct correspondence: pic.twitter.com/dmC9l3jiZR