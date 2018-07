Lidl Wilrijk doorzocht zonder resultaat, maar spin blijkt ongevaarlijk: winkel open op normale uur

Antwerpen / Wilrijk - Het Wilrijkse filiaal van supermarktketen Lidl is maandag op het normale uur geopend, nadat een klant op zaterdag een foto had genomen van een exotische spin tussen de bananen. Onderzoek op die foto heeft uitgewezen dat het om een ongevaarlijke soort gaat, stelt een woordvoerster van de supermarkt. Een gespecialiseerde firma is na opening nog ter plaatse om het dier terug te vinden.

Zaterdagnamiddag had een klant een foto gemaakt van een kleine spin tussen de trossen bananen in de winkel. Aanvankelijk werd gevreesd dat het ging om de erg giftige en agressieve Braziliaanse zwerfspin, waarvan de beet dodelijk kan zijn. Het dier werd niet gevonden, maar intussen is gebleken dat het gaat om een ongevaarlijke variant.

“Na onderzoek van de foto hebben we bevestiging dat het gaat om een ongevaarlijke spin van de Acanthoctenus-soort (een geslacht spinnen nvdr.)”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl. “De spin is familie van de giftige Braziliaanse zwerfspin, maar deze is ongevaarlijk voor mens, hier is dus geen enkel gevaar voor de klanten of het personeel.”

De winkel in Wilrijk kon maandag dus zoals altijd om 8.30 uur opengaan. Een gespecialiseerde firma is maandagochtend nog aanwezig om te proberen het dier terug te vinden. Lidl bekijkt nog of er maatregelen kunnen genomen worden om te vermijden dat dieren in de toekomst nog kunnen meereizen met bepaalde producten. Colbrandt voegt toe dat situaties als deze uiterst zeldzaam zijn.