Levenloos lichaam van vrouw aangetroffen in vijver Gents Citadelpark

Gent - Maandagochtend is het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in de vijver van het Citadelpark in Gent. De politie werd omstreeks 8 uur opgeroepen, de omgeving werd onmiddellijk afgesloten. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, het parket en de politie voeren verder onderzoek. De feiten werden bevestigd door de Gentse politie aan Het Nieuwsblad Online.

De politie en het labo zijn momenteel ter plaatse en voeren onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten. De lokale politie bevestigt het overlijden van een vrouw, verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Een deel van het Citadelpark is afgezet.

Het lichaam werd gevonden in een vijver waarin een fontein staat, ter hoogte van de Emile Clauslaan. Het slachtoffer is een vrouw, zegt Sarah Demeyer van het Oost-Vlaamse parket. “Er is een procedure voor waterlijken gestart. Dat betekent dat het labo, het afstappingsteam en een wetsdokter ter plaatse komen. Het onderzoek moet uitmaken of het om een verdacht overlijden gaat. Daarover zal pas in de namiddag duidelijkheid zijn.” Alle pistes staan voorlopig nog open.

Foto: jtp

Foto: cma

De omgeving is afgesloten. Foto: jtp