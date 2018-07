Enkele uren voor ontmoeting Trump en Poetin: Amerikaanse president ontvangen door Finse ambtsgenoot

De Amerikaanse president Donald Trump is maandagmorgen, enkele uren voor zijn top met Kremlinleider Vladimir Poetin, door de Finse president Sauli Niinistö ontvangen in de Finse hoofstad. Niinistö begroette Trump en first lady Melania in zijn woning, waar het gezelschap verwacht werd voor een ontbijtvergadering. De Amerikaanse president bedankte zijn Finse ambtgenoot voor diens “fantastische gastvrijheid” en noemde Finland een “groots land”.

De top tussen beide wereldleiders begint maandagmiddag om 12.20 uur Belgische tijd. Trump en zijn Russische evenknie zullen het onder andere hebben over de gespannen verhoudingen tussen hun respectieve regeringen. Ook de conflicthaarden Oekraïne en Syrië staan op de agenda.

Via Twitter gaf Trump inmiddels te kennen dat de relatie tussen Washington en Moskou “nog nooit zo slecht was”. De grote schuldige voor dat dieptepunt is volgens de president het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. “Onze relatie met Rusland was NOOIT slechter, met dank aan vele jaren van Amerikaanse dwaasheid en stompzinnigheid en nu, de frauduleuze heksenjacht”, raasde de wereldleider.