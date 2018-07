Gedaan. Finito. Over and out. Schluss. Om maar te zeggen dat het WK Voetbal voorbij is. Nog een allerlaatste keer blikken we terug op het voetbalfeest dat vier weken heeft geduurd. 7 dingen die we niet mogen vergeten, 7 dingen om snel te vergeten en 7 dingen die u al bijna vergeten was.