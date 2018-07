Komend weekend druk verkeer verwacht van en naar toeristische bestemmingen

Brussel - De verkeersprognose op de Europese wegen voor komend weekend van mobiliteitsorganisatie Touring voorspelt erg moeilijk verkeer (rood) zuidwaarts en moeilijk verkeer met kleinere files noordwaarts (oranje) in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Touring raadt aan vanaf zaterdagmiddag te vertrekken of op zondag. De beste dag voor de terugkeer is vrijdag, in mindere mate zondag.

Ook de collega’s van VAB verwachten druk verkeer op de Europese wegen, onder meer omdat de vakantie in Noord-Nederland start en zij ook de trek naar het zuiden aanvatten, en omdat het bouwverlof ook in Zuid-Nederland van start gaat.

In België verwacht VAB vooral hinder door feestelijkheden rond de nationale feestdag.

Vrijdag wordt een rode vertrekdag in Duitsland, aldus Touring. Elders wordt het een drukke dag met kleinere files (oranje). De drukte begint vanaf de middag en zal tot ‘s avonds duren. Zaterdag is in heel Europa een te mijden reisdag voor het vertrek (rood). De eerste files zullen ‘s ochtends vroeg opduiken. De drukste uren liggen tussen 10 en 15 uur.

Voor de terugkeer wordt het erg druk in Zwitserland en Duitsland: erg moeilijk verkeer met files (rood). Elders blijft het fileleed beperkt (oranje). Zondag blijft erg druk : voor het vertrek druk maar vlot verkeer in Europa (geel), voor de terugkeer een oranje dag in Duitsland en Zwitserland. Elders voorziet men geen problemen voor de terugkeer.

VAB raadt de automobilisten aan om op vrijdag na 21 uur naar het buitenland te vertrekken, op zaterdag vanaf 11 uur en op zondag is de hele dag filevrij. Naar de Belgische kust vertrek je op vrijdag best na 21 uur en op zaterdag vertrek je best tussen 7 en 9 uur of na 15 uur.