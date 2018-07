Kosten herstellingen defecte flitspalen nemen fors toe

Brussel - De kosten voor de herstelllingen aan defecte flitspalen in Vlaanderen zijn na een daling van 922.540,3 euro in 2014 tot 516.140,6 euro in 2015 de afgelopen jaren weer fors gestegen tot 838.665,6 euro in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Orry Van De Wauwer (CD&V).

In mei raakte bekend dat 84 procent van 1.400 flitspalen permanent operationeel is, tegenover 69 procent vier jaar geleden. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de toestellen beheert, streeft volgens Weyts naar een gemiddelde werkingsgraad van 85 procent en een minimum van 81 procent per provincie. “Het is de ambitie om deze percentages tegen het einde van de zomer 2018 te halen”, aldus de minister.

Dat er 1.400 flitspalen zijn, betekent overigens niet dat er ook 1.400 onbemande camera’s zijn. “Globaal genomen beschikt een politiezone over 1 op 3 tot 1 op 4 onbemande camera’s in verhouding tot het aantal flitspalen in hun zone. Het is aan de betrokken politiezone om de toestellen te roteren en de vaststellingen te verwerken in overleg met het politieparket”, aldus de minister.