Crammerock zet Coely, Het Zesde Metaal en Camo & Crooked op affiche

Stekene - De Antwerpse hiphopster Coely komt dit jaar naar het Stekense festival Crammerock. Dat kondigt de organisatie maandag aan. Ook Het Zesde Metaal zal optreden en de Oostenrijkse producers Camo & Krooked geven een dj-set. Crammerock kondigde maandag in totaal 9 nieuwe namen aan.

De 28e editie van Crammerock belooft dit jaar optredens van The Sheila Divine, Fleddy Melculy, Jacin Trill, Macky G, Portland en The Upbeats. Eerder was al bekend gemaakt dat Air Traffic, Anouk, Arsenal, dEUS, Hooverphonic, Lost Frequencies Live, Sigma, Miles Kane en Seasick Steve op de affiche staan.

Crammerock gaat dit jaar door op 31 augustus en 1 september.