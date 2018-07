Antwerpenaar (52) die meisje wou beschermen in café, overleden na vechtpartij

Antwerpenaar Michel Cleutjens (52) is zondag overleden. Foto: rr

De 52-jarige Antwerpenaar die afgelopen week betrokken raakte bij een gewelddadige vechtpartij aan een café, is zondag overleden aan zijn verwondingen. Het parket voert verder onderzoek uit naar de precieze omstandigheden van de feiten en de mogelijke betrokkenen.

In de nacht van 6 op 7 juli raakte de Antwerpenaar Michel Cleutjens betrokken bij een uit de hand gelopen ruzie aan een café in Antwerpen. Het parket bevestigt nu het overlijden van de 52-jarige man. “Het slachtoffer incasseerde naar aanleiding van de vechtpartij een aantal vuistslagen aan het hoofd waardoor hij bewusteloos raakte en diende te worden afgevoerd voor verdere verzorging”, klinkt het. “Het slachtoffer bevond zich sedert de feiten in kunstmatige coma wegens een zwaar hersentrauma.”

Meisje beschermd

De vechtpartij vond omstreek 4 uur ’s nachts plaats aan het café SaTang in de Van Arteveldestraat, er werd zowel binnen als buiten op de stoep gevochten. Volgens een getuige nam Cleutjens het op voor een meisje dat door een man werd lastiggevallen en kreeg hij daardoor zelf heel wat klappen te verduren, dat meldt de Gazet van Antwerpen. In het café werd er geduwd en getrokken, en daarna wandelde Cleutjens naar buiten, waar hij vervolgens zou zijn aangevallen.

Autopsie

Het parket zal een onderzoeksrechter vorderen met oog op de uitvoering van een autopsie om de juiste doodsoorzaak te bepalen. Onder leiding van de onderzoeksrechter zal ook het onderzoek naar de omstandigheden van de feiten en de mogelijke betrokken verdachten, worden verdergezet. Momenteel werden er nog geen arrestaties verricht. “In het belang van het verdere onderzoek, zullen er voorlopig geen verdere details rond deze feitelijkheden worden gegeven,” aldus het Antwerpse parket.