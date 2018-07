Na het pracht-WK: drie Rode Duivels genomineerd voor Doelpunt van het Toernooi

Brussel - Dries Mertens, Adnan Januzaj en Nacer Chadli staan op de shortlist van 18 kandidaten voor het mooiste doelpunt van het WK in Rusland, dat zondag eindigde. Tot en met maandag 23 juli kunnen supporters op de website of officiële app van de FIFA stemmen op hun favoriete doelpunt.

Dries Mertens sleepte een nominatie in de wacht dankzij zijn knappe lob in één tijd in de verste hoek over de Panamese doelman in België-Panama (3-0), het eerste doelpunt van de Rode Duivels op het WK.

Adnan Januzaj komt eveneens in aanmerking met zijn klasseflits tegen Engeland (1-0), de enige treffer van die partij. Met een mooie schijnbeweging zette hij Rose op het verkeerde been, waarna hij doelman Pickford klopte met een trap in de linkerbovenhoek.

Het derde Belgische doelpunt op de lijst is de winnende treffer in blessuretijd van Nacer Chadli in de achtste finale tegen Japan (3-2), dit na een perfect uitgevoerde counter. Na een hoekschop lanceerde Courtois De Bruyne, die zich op gang trok en op rechts Meunier vond. Zijn voorzet belandde via een overstapje van Lukaku bij Chadli. Hij bezorgde de Belgen met een binnentikker het delirium.

Voor het vierde opeenvolgende WK mogen fans stemmen op het Doelpunt van het Toernooi. In 2006 kreeg de Argentijn Maxi Rodriguez de eerste award. Vier jaar later viel de Uruguayaan Diego Forlan in de prijzen. In 2014 maakte de Colombiaan James Rodriguez het mooiste WK-doelpunt.

België en het gastland zijn de enige twee teams met drie nominaties. De Rus Denis Cheryshev is de enige speler die met twee doelpunten op de lijst prijkt. Verder staan daarop onder andere de vrije trap van de Portugees Cristiano Ronaldo tegen Spanje (3-3), het fantastische afstandsschot van de Braziliaan Philippe Coutinho tegen Zwitserland (1-1) en de mooie controle en het overhoeks schot van de Argentijn Lionel Messi tegen Nigeria (2-1 zege voor Argentinië).

Genomineerden Doelpunt van het Toernooi:

Cristiano Ronaldo (Por), derde Portugese doelpunt in Portugal - Spanje (3-3)

Nacho (Spa), Portugal - Spanje (3-3)

Philippe Coutinho (Bra), Brazilië - Zwitserland (1-1)

Denis Cheryshev (Rus), Rusland - Saudi-Arabië (5-0)

Dries Mertens (BEL), België - Panama (3-0)

Juan Quintero (Col), Colombia - Japan (1-2)

Artem Dzyuba (Rus), Rusland - Egypte (3-1)

Luka Modric (Kro), Argentinië - Kroatië (0-3)

Ahmed Musa (Nig), Nigeria - IJsland (2-0)

Lionel Messi (Arg), Nigeria - Argentinië (1-2)

Toni Kroos (Dui), Duitsland - Zweden (2-1)

Jesse Lingard (Eng), Engeland - Panama (6-1)

Ricardo Quaresma (Por), Iran - Portugal (1-1)

Adnan Januzaj (BEL), Engeland - België (0-1)

Angele Di Maria (Arg), Frankrijk - Argentinië (4-3)

Benjamin Pavard (Fra), Frankrijk - Argentinië (4-3)

Nacer Chadli (BEL), België - Japan (3-2)

Denis Cheryshev (Rus), Rusland - Kroatië (2-2)

Alle goals bekijken en stemmen kan op de officiële site van de FIFA