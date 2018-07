Cafébazin vermoord in Bastenaken

Bastogne / Longvilly / Noville (Lux.) / Villers-la-Bonne-Eau / Wardin -

De eigenares van café “Au New Tacot” in Bastenaken werd afgelopen weekend getroffen door een kogel toen ze in haar eigen café was. De vrouw overleed ondertussen aan haar verwondingen. Maandagochtend is de 58-jarige vrouw bezweken aan haar verwondingen.