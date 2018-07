Politie zet ladderwagen in tijdens zoektocht naar ontsnapte transmigranten

Assebroek / Brugge - De politie van Brugge heeft maandagvoormiddag een klopjacht gehouden op een 25-tal transmigranten. Zij waren enkele uren eerder ontsnapt uit een vrachtwagen die gestopt was aan een bedrijf in de buurt.

De zoekactie vond plaats in de velden langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Om zo grondig mogelijk tewerk te gaan, maakte de politie gebruik van een ladderwagen van de brandweer om de velden af te speuren vanuit de lucht. Twaalf van de 25 illegalen konden intussen worden gevat. De zoekactie is intussen gestaakt.