Gênante blunder bij Franse luchtmacht: vliegtuig stoot verkeerde kleur uit tijdens nationale feestdag

Op de Franse nationale feestdag, le Quatorze Juillet, verschenen naar jaarlijkse traditie de vliegtuigen die de driekleur boven de hoofden van de enthousiaste menigte loslieten. Alleen liep er dit jaar iets mis: één van de negen vliegtuigen stootte een lading uit van de verkeerde kleur, waardoor de Franse vlag er plots helemaal anders uitzag.

De negen Alphajets vormden een indrukwekkende formatie blauw, wit en rood. Maar ondanks de strakke voorbereiding liep er iets fout: een van de vliegtuigen stootte een rode lading uit, terwijl het eigenlijk een blauwe lading moest lossen. Het gevolg: een pijnlijk verkeerde Franse vlag in de lucht, rood-blauw-wit-rood.

Hoe is dat kunnen gebeuren?

Verschillende Franse kranten hebben het over ‘gekwakkel’. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is dat dit is kunnen gebeuren. “Er wordt een intensief onderzoek gevoerd naar de vlucht van de Patrouille de France”, aldus het offifciële Twitteraccount van de luchtmacht. “Het gaat om een fout die we ten zeerste betreuren en waarvoor we ons verontschuldigen.” De tweet eindigt met: “We wensen dat het blauw morgen perfect op de afspraak aanwezig is”, verwijzend naar de WK-finale op zondag.

Luitenant-kolonel Maud Grolier gaf op de Franse zender France 2 meer uitleg. “Het gaat om een kleine fout. Het vliegtuig dat rode rook uitstootte in plaats van blauwe rook, was een plaatsvervanger. Omdat het vliegtuig in staat was om elk vliegtuig te vervangen, was hij geladen met de drie verschillende kleuren.” Het kan dus gaan om een fout voor het opstijgen, tijdens het laden, of mogelijk heeft de bestuurder de verkeerde knop ingeduwd.

#14Juillet Le survol de la Patrouille de France est au cœur des interrogations. Il s’agit bien d’une erreur que nous déplorons grandement et dont nous nous excusons.

Mais nous formons le vœu que demain, le bleu soit parfaitement au rendez-vous ! pic.twitter.com/fePgVT9Ls8 — Armée de l'air (@Armee_de_lair) July 14, 2018

Hilariteit op sociale media

Het foutje leidde tot heel wat grappige posts op sociale media. Enkele voorbeelden:

Het incident was niet het enige waarbij Defensie de mist in ging. Ook tijdens het hoogtepunt, de parade van de motoren, liep het mis. Vlak onder de Obelisk op de Place de la Concorde ging één motard pijnlijk de fout in, vlak voor de ogen van de presidentiële tribune. De speciale formatie eindigde op de grond, toen één van hen een verkeerde bocht nam. Twee motors eindigden op de grond, al raakte er door de lage snelheid niemand gewond.

Het was voor het eerst dat de drie eenheden van de Republikeinse Garde, te paard, te voet en gemotoriseerd samen een speciale formatie volgden. Dat had het Franse ministerie van Defensie fier aangekondigd op Twitter.

Foto: Photo News