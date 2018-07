Zo blikt de wereld terug op het WK: Rode Duivels staan hoog in zowat alle lijstjes

Het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Op the day after betekent dat vooral terugblikken voor de wereldpers. Lijstjestijd. En daar prijken onze Rode Duivels meestal bovenaan. Met enkele mooie goals, met enkele memorabele matchen en met enkele weergaloze spelers. Ook bondscoach Roberto Martinez krijgt lof. Het moge duidelijk zijn: niet alleen de Belgen hebben genoten van de Rode Duivels.

Dit wordt gezegd en geschreven over:

• De wereldkampioen: weinig sympathie

Ja, Frankrijk is wereldkampioen, maar veel sympathie hebben Les Bleus niet losgemaakt. Nadat Thibaut Courtois hen eerder al antivoetbal verweet, toont de rest van de wereld zich ook niet bijster enthousiast. “Ik ben teleurgesteld in de manier van spelen van de Fransen, juist met zulke goede spelers had ik er veel meer van verwacht. De wereldkampioen weerspiegelt een tijdperk en dat belooft niet veel goeds”, analyseert Rafael van der Vaart voor het Nederlandse NOS. Om het met de woorden van onze huisanalist Nico Dijkshoorn te zeggen: “De Kroaten zijn gewoon dertig keer leuker en attractiever.”

Foto: REUTERS

• De trainers: respect voor Deschamps, maar ook voor Martinez

Er zijn mooie woorden voor Frans bondscoach Didier Deschamps. Voorheen had die - zelfs in eigen land - geen geweldige naam als bondscoach, maar de wereldtitel met Les Bleus heeft de perceptie rond hem veranderd. Maar dat geldt ook voor de trainer van de Belgen, Roberto Martinez. “Hij heeft aardig wat kritiek gekregen in Engeland, maar hij heeft laten zien dat hij veel respect verdient als progressieve trainer”, schrijft Chef Voetbal Miguel Delaney van het Engelse dagblad The Independent. Collega Jack Pitt-Brooke gaat akkoord: “Martinez gaf België structuur, de identiteit die hen in het verleden ontbrak.”

Foto: Photo News

• De goals: heerlijke counter Rode Duivels grote favoriet

De wereldvoetbalbond FIFA heeft na afloop van het toernooi achttien doelpunten geselecteerd die kans maken om uitgeroepen te worden tot mooiste goal van het WK. Daartussen ook drie Belgische goals: de volley van Dries Mertens tegen Panama, de krul in de winkelhaak van Adnan Januzaj tegen Engeland en de heerlijke counter van de Rode Duivels in de allerlaatste minuut tegen Japan, afgemaakt door Nacer Chadli.

Lees meer: van doelman tot doelpunt in 9,94 seconden: de beste counter ooit door de ogen van de wetenschap.

Foto: AP

Samen met het doelpunt van Lionel Messi tegen Nigeria wordt de treffer van Chadli het meest genoemd als kanshebber op de prijs. In Engeland riep het gezaghebbende BBC de goal van Chadli alvast uit tot de mooiste van het WK, in de Verenigde Staten volgde nieuwszender CBS dat voorbeeld.

Stemmen op het mooiste doelpunt van het toernooi kan nog tot maandag 23 juli via deze link.

• De beste spelers: De Bruyne en vooral Hazard in zowat elk sterkste elftal

Luka Modric mag dan wel de prijs van Gouden Bal als beste voetballer van het toernooi gewonnen hebben, bij de wereldpers gaat het eigenlijk maar om één man: de nog maar 19-jarige Fransman Kylian Mbappé. Hij was één van de sensaties van het WK en de vraag is nu vooral hoe goed hij nog zal worden. Komt er hier een nieuwe Ronaldo of Messi aan?

Foto: AP

Ook steevast in het Team van het Toernooi bij analisten over de hele wereld: onze goudhaantjes Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Ook Thomas Meunier heeft indruk gemaakt en maakt regelmatig zijn opwachting als rechtsachter in een aanvallende 4-3-3. Meunier was in Rusland goed voor één goal en twee assists.

• De beste match: de Rode Duivels tegen Brazilië in alle overzichten

Volgens de lezers van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad was de zege van de Rode Duivels tegen Brazilië de beste match van het WK. Een mening die ook weerklank vindt bij stevig wat analisten. “De match van de Belgen tegen Brazilië was voor mij waarschijnlijk de beste teamprestatie van het WK”, aldus Jonathan Liew, Chef Sport van de Britse krant The Independent.

“Door hun uitschakeling leken de Brazilianen geen groots team, maar dat is niet waar. Dit was waarschijnlijk het beste Brazilië sinds 2002 (toen de Goddelijke Kanaries wereldkampioen werden, nvdr). Maar de Rode Duivels maakten er 35 minuten lang bange kindjes van. Hazard, De Bruyne en Lukaku speelden allemaal een wedstrijd die waarschijnlijk bij de beste vijf uit hun carrière hoort. Daarna wisten ze die voorsprong vast te houden, terwijl één van de beste aanvallende teams in het wereldvoetbal alles uit de kast haalde. Brazilië speelde niet eens slecht, dat is het straffe eraan.”