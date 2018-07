“Gedaan met de hel van Meldert”: ruim honderd verwaarloosde dieren in beslag genomen

Aalst - Ruim honderd zwaar verwaarloosde dieren, waaronder 63 schapen, 44 ezels, 15 geiten en ongeveer 30 ganzen, zijn maandag in Meldert in beslag genomen. Omstreeks 10.00 uur gaf de dienst Dierenwelzijn groen licht aan De Zorghoeve om de dieren in beslag te nemen.

Na maanden strijd lijkt het gedaan met de ‘Hel van Meldert’. Vorige week sloegen dierenliefhebbers alarm nadat er opnieuw sprake was van dierenverwaarlozing op grote schaal. In de bakkende hitte, stonden ezels zonder drinkwater of schaduw in een veel te kleine weide.

“Er moet iets gebeuren of er zullen opnieuw ezels sterven”, klonk het toen.

Maandagochtend kwamen medewerkers van de dienst Dierenwelzijn ter plaatse. Omstreeks 10 uur waren ze klaar met hun onderzoek de opdracht om alle dieren in beslag te nemen. Medewerkers van het asiel De Zorghoeve kwamen ter plaatse met tal van aanhangwagens om de dieren op te laden. Omdat het over een groot aantal gaat, zal dit vermoedelijk de hele dag duren. De eigenaars van de dieren waren ter plekke toen de inbeslagname plaatsvond.

Zij zagen dit met lede ogen gebeuren, maar willen voorlopig niet reageren. De gemoederen liepen soms hoog op waardoor ook de politie ter plaatse kwam om de rust te bewaren.