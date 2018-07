IN BEELD. De Brugse walvis die doet nadenken

Assebroek / Brugge - Deze gigantische walvis gemaakt uit afval uit de oceaan is de blikvanger van de Triënnale in Brugge. Hij is bedacht door het Amerikaanse StudioKCA, als protest tegen de steeds groeiende, drijvende vuilnisbelt.

De walvis steekt elf meter uit het water en is gemaakt uit vijf ton plastic dat uit de Grote en Atlantische Oceaan is gehaald. Dat deden ze in vier maanden.

‘Er is meer plastic afval uit onze steden in de oceanen dan dat er walvissen zijn’, schrijft StudioKCA. ‘Een walvis die uit het water springt, is de “eerste wolkenkrabber uit de zee”. Als grootste zoogdier in het water leek hij ons gepast om de omvang en schaal van het probleem te tonen.’

De Triënnale loopt tussen 5 mei en 16 september. Kunstenaars en architecten uit binnen- en buitenland leven zich uit op vijftien locaties, vooral op en naast de Reien.