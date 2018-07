Marcel blijft onvermoeibaar doorgaan: ondanks 86-jarige leeftijd nog steeds kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Meise -

De 86-jarige Marcel Belgrado (CD&V), die sinds 1970 gemeenteraadslid is in Meise en van 2007 tot 2012 burgemeester was, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw kandidaat als lijstduwer voor zijn partij. Als hij opnieuw verkozen wordt, zal hij zeker zijn mandaat als gemeenteraadslid opnemen.