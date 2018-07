Deze zussen dragen al 20 jaar een zware last met zich mee: “We wensen niemand onze familienaam toe”

De zussen Clara en Laureen, studentes van 20 en 21 jaar oud, dragen al hun hele leven een zware last met zich mee. Hun familienaam is namelijk dezelfde als een van ’s werelds meest gehate leiders: Hitler. De jonge vrouwen zijn de beledigingen meer dan beu en vroegen ondertussen een naamsverandering aan. “In september 2017, maar na tien maanden hebben we nog altijd niets gehoord,” vertellen ze wanhopig aan La Gazette.

Al twintig jaar slepen de zussen Clara en Laureen een onvoorstelbaar gewicht met zich mee, meer dan eens zijn hun gesprekspartners ofwel beschaamd ofwel net iets te nieuwsgierig naar het verhaal achter die legendarisch naam. “Wanneer je iemand voor het eerst ontmoet, gaat het gesprek onvermijdelijk die richting uit”, zegt Laureen. Ze is 20 en studeert chemie, maar wil vooral op de juiste manier aan haar volwassen leven kunnen beginnen. “Mensen begrijpen de impact niet van onze naam. Het is heel moeilijk om te dragen.”

Gepest op school

Anonieme telefoontjes op eender welk moment van de dag en nacht, de achterdochtige vragen over hun familie, de verdenkingen van racisme, het gelach met hun lichaamsbouw (de meisjes zijn blond en hebben blauwe ogen), … Het overkomt hen wekelijks, en dat al jaren lang. Overal waar ze gaan en staan, maar vooral op school. “Bij mijn examen liet de leerkracht me tien minuten praten over de film ‘Le prénom’ …,” geeft Laureen nog als voorbeeld mee. “Zeker toen we het thema van de Tweede Wereldoorlog behandelden op school kregen we wat te verduren.”

Daarom is Laureen nu samen met haar zus een procedure begonnen om hun naam te laten veranderen. “Elke week kijken we bij onze moeder thuis alle post door in de hoop de verlossende brief te ontdekken, maar we wachten nu al tien maanden zonder enig nieuws.”

Naam van hun moeder

Hoewel ze al lang geen contact meer hebben met hun vader, is het niet gemakkelijk om te breken met de generaties ervoor, de voorouders. “Mijn grootvader van mijn vader vertelde ons: in ieder geval herinneren ze ons nog”, aldus Laureen die ingenieur in de cosmetologie wil worden. “Ik denk aan mijn toekomst. Stel dat ik een bedrijf zou hebben, zouden er dan mensen naar toe komen als ze horen dat het de naam Hitler draagt?”

Clara en Laureen zouden liever de naam van hun moeder dragen: Huguier. Ze zijn wél trots op die naam, de familie aan moeders kant bezit een slagersbedrijf met meer dan honderd werknemers en is gekend in de streek.

Tien maanden wachten

Al tien maanden wachten de meisjes uit Fromelennes, een gemeente in het Franse departement Ardennes nabij de Belgische grens, op het verlossende nieuws. “We hebben al naar het ministerie gebeld maar worden steeds weer wandelen gestuurd”, klinkt het wanhopig. De aanvraag kostte bovendien al wat geld, maar opgeven doen ze niet. “De redenen voor de naamswijziging worden onderzocht.”