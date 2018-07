Vrouw in gecrashte auto overleeft zeven dagen aan de voet van klif

Een vermiste jonge vrouw heeft na een val van een klif aan de Californische kust zeven dagen overleefd in het wrak van haar terreinwagen.

Twee wandelaars ontdekten de 23-jarige uit de omgeving van Portland vrijdag op meer dan 60 meter diepte aan de kuststrook Big Sur en alarmeerden de hulpdiensten. Dat meldde de politie van Monterey County via de sociale media. Ze werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De jonge vrouw kon de droogte zolang overleven omdat ze met de radioatorslang van haar wagen water uit een nabijgelegen beek kon drinken. Dat berichtten de Amerikaanse media afgelopen weekend onder aanhaling van de autoriteiten.

De jonge vrouw werd sinds 6 juli vermist. Ze was volgens de politie met haar wagen onderweg van Portland in Oregon in de richting van Lancaster in Californië om familie te bezoeken en had daarvoor de idyllische kustweg Highway 1 langs de Stille Oceaan gekozen. Omdat haar familie niets meer van haar had gehoord, nam ze contact op met de politie. Dichte mist had de zoektocht naar de vermiste aanvankelijk bemoeilijkt.