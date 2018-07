Heverlee / Leuven -

In Wilsele, een deelgemeente van Leuven, staat een oppervlakte van zo’n 2 hectare in lichterlaaie. De brandweer probeert met man en macht het vuur onder controle te houden, maar dat verloopt erg moeizaam door de droogte van het land en de balen geperst hooi. De boer probeerde zelf nog wat van zijn land te redden door water aan te brengen, maar ook dat lijkt een hopeloze actie. Hoe de brand precies is gestart, is niet bekend.