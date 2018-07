Hier haalde Griezmann zijn inspiratie voor zijn doelpunt-dansje

Opvallend beeld na het doelpunt van Griezmann tijdens de WK-finale: na zijn goal danst de Franse speler hij als een marionet, benen wiegend van links naar rechts, terwijl hij met zijn vingers een L vormt. Het is overigens niet de eerste keer dat de sterspeler van Atletico Madrid zijn doelpunten op die manier viert. In de wedstrijd tegen Argentinië en bij zijn club Atletico deed hij het al, maar waar haalde hij de mosterd?

Door een twijfelachtige beslissing van de VAR kreeg Frankrijk in de WK-finale een penalty na handsbal van Perišić. Griezmann twijfelde niet en trapte koelbloedig binnen.

Meteen na de goal stormde hij van het veld en danste hij op een vreemde manier naar de Kroatische fans. Met zijn rechterhand maakte hij een L op het voorhoofd, met zijn linker grijpt hij in zijn kruis, zijn benen wiegt hij van links naar rechts. Het dansje heeft hij echter niet uitgevonden. Het is een zogenaamde ‘emote’ uit de razend populaire shooter Fortnite.

Een ‘emote’ is een dansje dat spelers in het spel kunnen uitvoeren om een overwinning te vieren, om andere spelers uit te dagen of om gewoon de grapjas uit te hangen. De ‘emote’ die Griezmann in het ‘echte leven’ uitvoerde heet ‘Take The L’. Veelal wordt dat dansje beschouwd als één van de ‘brutaalste’ emotes, bedoeld om je tegenspeler in zijn/haar gezicht uit te lachen.

Griezmann is overigens niet de enige voetballer die graag Fortnite speelt, ook Marouane Fellaini, Adnan Januzaj en Eden Hazard zijn grote fans van de game.