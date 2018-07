Twee tijgers en leeuw ontsnapt in dierentuin in Tsjechië

In een dierentuin in Tsjechië zijn maandag twee tijgers en een leeuw ontsnapt uit hun verblijf. Nadat de roofdieren enkele uren in vrijheid hadden doorgebracht in een schaduwrijke plaats in een bos, konden dierenartsen de roofdieren verdoven en terugbrengen naar hun kooien. Dat meldt de Tsjechische politie.

De leeuw en tijgers ontsnapten maandagochtend uit Biopark Stit, een private dierentuin in Klamos Stit, ten oosten van Praag, die bedreigde en exotische dieren opvangt, waaronder leeuwen, tijgers, luipaarden en poema’s en ook paarden, schildpadden en vogels.

Toen de dieren ontsnapten, was de dierentuin gesloten en waren er geen bezoekers. De politie hield een massale klopjacht en zowat 400 mensen in de omgeving werd aangeraden hun huizen of appartementen niet te verlaten.

Hoe de beesten konden ontsnappen, is nog niet duidelijk.

Vorig jaar raakte in de dierentuin nog een bezoeker gewond nadat hij zijn hand en zijn camera in de kooi van de leeuwen had gestoken.

Foto: BELGAIMAGE