Modric en co. zijn geland, ook de Kroaten krijgen in Zagreb een heus volksfeest als huldiging

Het vliegtuig van de Kroatische vicewereldkampioenen is maandag omstreeks 15u30 geland in Zagreb. Zondag ging het team van bondscoach Zlatko Dalic in de WK-finale met 4-2 onderuit tegen Frankrijk. Na de Rode Duivels zondag werden ook de Kroaten gehuldigd met een heus volksfeest in de stad.