Bloederige wraak op krokodillen: woedende dorpsbewoners slachten 292 dieren af

Uit wraak voor de dood van een buurman hebben dorpsbewoners in het Indonesische deel van het eiland Nieuw-Guinea bijna driehonderd krokodillen afgeslacht. Een 48-jarige man was vrijdag door een krokodil gedood. Na zijn begrafenis trok de mensenmenigte naar een farm waar de dieren worden gekweekt. Volgens de lokale autoriteiten werden alle 292 dieren afgemaakt, aldus de lokale media maandag. In West-Papoea, het Indonesische deel van Nieuw-Guinea, staan krokodillen onder bescherming.