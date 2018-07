Verplichte opname voor naakte vrachtwagenbestuurder na ravage in Bierbeek

Bierbeek - De vrachtwagenbestuurder die vrijdag in Bierbeek inreed op een negental voertuigen, moet zich verplicht laten opnemen voor psychomedische opvolging. De 27-jarige Pool reed naakt onder invloed van amfetamines. Dat meldt het parket in Leuven maandag.

De trucker veroorzaaktevrijdag even voor 18 uur een ware ravage op de Tiensesteenweg in Lovenjoel, deelgemeente van Bierbeek, in Vlaams-Brabant. Hij reed daar in op een negental voertuigen. Zo botste hij op de achterkant van een bus van De Lijn. Vier reizigers liepen daarbij lichte verwondingen op.

De 27-jarige Pool is inmiddels voor de onderzoeksrechter in Leuven verschenen. “Hij wordt niet in voorhechtenis genomen, maar komt ook niet echt vrij”, zegt Sarah Callewaert van het parket in Leuven. “Hij krijgt een residentiële opname in een ziekenhuis opgelegd voor psychomedische opvolging. Daar wordt hij onder meer psychologisch onderzocht.”

De trucker vluchtte na de aanrijding te voet weg in de richting van de Pellenbergstraat in Lovenjoel. De politie zette een helikopter in om hem te vatten. “De man was volledig naakt. Onmiddellijk na zijn arrestatie legde hij een positieve test af op het gebruik van amfetamines”, stelt Callewaert. “Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding en ook in het ziekenhuis. De man gaf tijdens het verhoor een zeer warrige uitleg. Ter plaatse was zijn rijbewijs al voor vijftien dagen ingetrokken. Hij kreeg nu een rijverbod van drie maanden opgelegd.”

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. “Volgens de eerste bevindingen is de trucker na de eerste aanrijding gewoon blijven doorrijden. Hij kwam tot stilstand onder de bumper van een aanhangwagen.”