Gemeenten bundelen krachten in de strijd tegen zwerfvuil: “Mobiele camera is geen wondermiddel”

Vilvoorde / Steenokkerzeel / Machelen / Diegem / Londerzeel / Meise / Zemst / Elewijt - De Oost- en Noordrand kampen met een groot sluikstortprobleem. Tien gemeenten bundelen nu de krachten om het probleem aan banden te leggen. Een duidelijke communicatie staat daarbij centraal, mobiele camera's zijn het sluitstuk van de actie.

Het zwerfvuilprobleem in onze regio neemt stilaan ongekende proporties aan. Een duidelijk signaal voor de tien gemeenten, aangesloten bij de afvalintercommunales Interza en Incovo, om de krachten te bundelen in de strijd tegen sluikstorters.

“Steeds meer inwoners ergeren zich aan het toenemende zwerfvuil en sluikstort”, zegt directeur van de afvalintercommunales Jan Buysse. “Het plaatsen van een extra vuilnisbak of het ophangen van een bordje “sluikstort verboden” is al lang onvoldoende gebleken. Onze diensten doen niets anders meer dan opruimen. Het wordt tijd dat we de problemen bij de bron aanpakken en dat alle gemeenten samenwerken rond dit thema.”

Goede voorbeelden

Tien gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel - Londerzeel, Meise, Vilvoorde, Machelen, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem - voeren voortaan samen de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. “De samenwerking laat toe om de aanpak te professionaliseren en om goede voorbeelden aan elkaar door te geven. Intercommunales Incovo en Interza dragen het project. Twee gespecialiseerde medewerkers gaan elke dag de gemeenten bijstaan in de strijd tegen zwerfvuil.”

Een eerste concreet actiepunt is een gezamenlijk communicatiecampagne rond het thema ‘Proper is plezant’. “Op meer dan duizend straatvuilnisbakjes verschijnen opvallende stickers met die slogan”, zegt projectleider Seppe Eloot. “De straatvuilbakjes worden ook in de toekomst gebruikt om nieuwe boodschappen rond zwerfvuil en sluikstort te verspreiden.”

Meer dan communicatie

Maar de samenwerking gaat verder dan communicatie. “Zo gaan we in Zaventem alle vuilnisbakken vervangen en maken we voor alle gemeenten een vuilnisbakkenplannen op. Het gebruik van straatvuilnisbakjes wordt gemonitord en aangepakt. De grootte, de plaatsing en de ledigingsfrequentie van de vuilnisbakjes worden geoptimaliseerd.”“Elders worden alle opgeruimde sluikstorten geregistreerd en in een databank ondergebracht, waardoor controles met een sluikstortcamera heel gericht kunnen gebeuren. In parken en groenzones worden de eerste acties tegen hondenpoep voorbereid. Er wordt tot slot ook een gezamenlijk netwerk van enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers opgebouwd.”

Eerste vruchten

De eerste stappen van dit intergemeentelijk aanpakplan werden in juni al gezet en wierpen ook al vruchten af.

“Op plaatsen waar borden werden geplaatst, zien we dat de hoeveelheid afval met de helft is verminderd”, zegt Buysse. “Die borden worden geplaatst op plaatsen met weinig sociale controle, zoals de Rittwegerlaan in Machelen of de Bevrijdingslaan in Zaventem. In de Incovo-gemeenten werden tussen januari en mei steevast meer dan 1.000 stuks afval opgehaald, met een uitschieter in de maand april waar 2634 stuks afval werden geregistreerd. In juni bleef de teller steken op 848.”

Het sluitstuk van het aanpakplan is de inzet van mobiele camera's. “Ook daarmee boeken we resultaten. Aan de hand van alle verzamelde data kunnen we onze camera's gerichter inzetten. Waar we eerder een boete om de twee weken uitschreven, is dat nu wekelijks.”

Kanttekening

Al maakt Vilvoords schepen Katrien Vaes wel meteen een kanttekening bij het gebruik van camera's. “Mensen verwachten daar heel veel van”, zegt ze. “Maar een sluikstorter vatten met een camera is een complexe procedure. De camera is geen wondermiddel. Wel een deel van de aanpak.” Buysse vult aan: “De camera's zijn het sluitstuk van dit aanpakplan. Bedoeld om hardnekkige vervuilers te vatten.”

INFO

INFO