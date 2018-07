Lynsey Van Bortel bewaart een foto van haar overleden grootvader: “Zo herinner ik me hoe bompa vroeger was, voor hij dementeerde”

Stipt op tijd, strak in het pak en altijd wandelend met een militaire pas. Zo wil Lynsey Van Bortel (35) zich haar grootvader herinneren die vijf maanden geleden overleed. Als een voormalig soldaat. Niet als de man die op het einde van zijn leven op pantoffels slofte en haar niet meer herkende. “Soms is het moeilijk me in te beelden hoe bompa was voor hij dementie had.”