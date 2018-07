Civiele bescherming deelt water uit aan gestrande automobilisten na dodelijk ongeval

Heverlee / Leuven - Op de E40 in Oud-Heverlee heeft maandag rond 14 uur een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Daardoor staat er momenteel al een file van ongeveer vijftien kilometer op de autoweg richting Leuven. Dat bevestigt de brandweer van Leuven maandag.

Een persoon stak in Heverlee te voet de autoweg over en werd gegrepen door een vrachtwagen. De aangereden persoon kwam onder het voertuig terecht en overleefde de klap niet. De midden- en rechterrijstrook in de rijrichting van Brussel raakten versperd.

Het bleef bij die ene aanrijding maar het verkeer werd wel onmiddellijk stilgelegd. Volgens het parket van Leuven gaat het om een zelfdoding. Dat bevestigde woordvoerster Sarah Callewaert na onderzoek van de verkeersdeskundige en de wetsdokter. “De vrachtwagenchauffeur valt niets te verwijten. Die deed nog al het mogelijke om het slachtoffer te ontwijken en veroorzaakte een gigantisch remspoor. Maar het mocht niet baten”, aldus Callewaert.

Verwacht wordt dat de file de volgende uren nog zal toenemen voor het verkeer dat uit de richting van Luik komt. Nu al staat er vijftien kilometer file vanaf afrit 23 (Waver) tot voorbij de Texaco-parking van de E40 richting knooppunt in Leuven. De civiele bescherming deelt water uit aan gestrande automobilisten.

#E40 (A3) Luik richting Brussel tussen Haasrode en Heverlee Ongeval, Rechterrijstrook versperd sinds 16/07/2018 14:02 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) July 16, 2018

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be