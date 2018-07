Antwerpse brandstoffenspecialist Maes koopt tankstations Octa+

Bornem - Energieleverancier Octa+ verkoopt zijn 156 tankstations aan de Antwerpse brandstoffenspecialist Maes Energy & Mobility. Voor deze laatste betekent de transactie meer dan een verdubbeling van zijn netwerk, en hij zet meteen zijn eerste stappen in Brussel en Wallonië. De merknaam Octa+ blijft bestaan.

Met in totaal 280 tankstations (die van Octa+ al meegeteld) zal Maes naar eigen zeggen “een van de belangrijkste spelers worden, na Total en Q8”. “Tegelijkertijd is het voor ons ook een mooie kans om onze portefeuille niet alleen te vergroten in Vlaanderen, maar tegelijkertijd ook uit te breiden naar Brussel en Wallonië, daar waar we vandaag nog geen stations hebben”, luidt het in een persbericht.

De brandstoffenspecialist heeft Maes-tankstations en nam de voorbije jaren ook stations over van Esso (in Antwerpen en Vlaams-Brabant) en Desimpel Energy Group (in Oost- en West-Vlaanderen).

Telkens werd de merknaam behouden en dat is ook nu het geval, zegt directielid Gilbert van Rens. “We hebben afspraken om de komende jaren Octa+ te blijven gebruiken”, zegt hij. “We hebben geen plannen om de verschillende merknamen op korte termijn te wijzigen.”

Bornem

Maes Energy & Mobility is een familiebedrijf. Het werd opgericht in 1965 en is gevestigd in Bornem. Het realiseerde vorig jaar een omzet van 480 miljoen euro.

Ook Octa+ is een Belgische onderneming, met vorig jaar een omzet van 510 miljoen euro. Het bedrijf concentreert zich op de verkoop van elektriciteit, aardgas en stookolie, en in de ontwikkeling van een netwerk van publieke en private oplaadpunten (Blue Corner).

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit. Financiële details werden niet bekendgemaakt.