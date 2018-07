Vergeet Bill Gates: dit is de rijkste mens ter wereld

Met een kapitaal van een slordige 150 miljard dollar is Jeff Bezos, de Amerikaanse oprichter van Amazon, de rijkste man ter wereld. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg.

Bezos stichtte Amazon als een online boekhandel in 1994 en verkoopt intussen zowat alles, van levensmiddelen tot opslagruimtes, nadat hij voor 13,7 miljard dollar Whole Foods Market opkocht. Amazon beheert ook datacenters, produceert televisieshows en wordt – volgens sommige analisten – gevaarlijk groot.

Bezos stopt een deel van zijn vermogen in Blue Origin, een rakettenbouwer die leider in ruimtetoerisme wil worden. Hij is de zoon van een Cubaanse immigrant en schenkt geld aan progressieve organisaties die het homohuwelijk ondersteunen en aan zowat alle Democratische kandidaten bij de verkiezingen.

Foto: AP

Hij kocht ook de Washington Post voor 250 miljoen dollar. Door de investeringen van Bezos kende de krant een tweede jeugd. Er werden tientallen nieuwe reporters aangenomen en ze speelden weer mee tegen The New York Times. Beide kranten doen het overigens uitstekend sinds het aantreden van Trump.

“Belastingen ontwijken”

Volgens Trump is de Post niet meer dan een lobbymiddel dat Amazon moet helpen om geen belastingen te betalen. In december 2015 tweette hij: “Als Amazon eerlijk zijn belastingen betaalde, zou het aandeel crashen en in mekaar zakken als een papieren zak. Het wordt overeind gehouden door de Washington Post!”

Bezos antwoordde droogjes: “Eindelijk aangepakt door Donald Trump. Ik zal een plaatsje vrijhouden voor hem op de eerste raket van Blue Origin. #StuurDonaldDeRuimteIn”

Maar tegen oktober 2016 was het duidelijk dat Trump weleens echt president zou kunnen worden. Op een conferentie in San Francisco zei Bezos: “Hij gaat niet alleen achter de media aan, hij wil wraak op iedereen die hem ooit in vraag gesteld heeft. Als hij de verkiezingen verliest, zal hij dat niet nederig toegeven. Dat knabbelt aan onze democratische waarden. Hij zegt ook dat hij zijn tegenstander wil laten opsluiten. Dit is geen fatsoenlijk gedrag.”