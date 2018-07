Amper tijd om af te kicken van het WK: Rode Duivels kunnen dit jaar weer in halve finale staan

Zo’n kans om een hoofdprijs te pakken krijgen we nooit meer. Dat was zo’n beetje het gevoel dat overheerste nadat de Rode Duivels de halve finale van het WK verloren tegen de Fransen. Maar de kans is reëel dat de Belgen over vier maanden alweer in de halve finale van een groot landentoernooi staan. Of we hoe de komende twee jaar nog twee keer de kans krijgen een hoofdprijs te pakken.