Neroliefhebbers opgelet: Villa Marc Sleen staat te koop

Hoeilaart - Villa Le Clôs Fleuri in Hoeilaart - sinds 1957 de kunstenaarswoning van striptekenaar Marc Sleen - staat te koop. “Het is emotioneel erg zwaar, maar ik moet deze stap zetten”, zegt huidige eigenares Catharina Kochuyt, weduwe van Marc Sleen.

Le CLos Fleuri is een natuurrijke villa in de Hyacintenlaan, aan het Zoniënwoud. “De villa en tuin zijn veel te groot voor mij alleen”, zegt Catharina Kochuyt, de weduwe van Nero’s spirituele vader. “Ik word een dagje ouder, en dan is het moeilijk het domein te onderhouden.” Voor 650.000 euro kan de villa, waar Marc Sleen talloze stripalbums maakte, de jouwe zijn.

De verkoop gebeurt via Architectenwoning, een makelaar die zich specialiseert in villa's met een hoge esthetische of sentimentele waarde. “Het zou fijn zijn als de koper ook een Neroliefhebber is”, zegt Catharina. “Hoe dan ook moet de persoon respect hebben voor de woning. Het lijkt me vreselijk moest deze villa tegen de grond gaan. Hier heeft Marc Nero laten leven.”

Sleen is nooit een stadsmens geweest. Toen hij zocht naar een koopwoning, was de natuur zijn grootste prioriteit. Toen hij toevallig langs deze villa reed, was hij meteen verkocht.

Striptekenaar Marc Sleen koos er bewust voor om de natuur zijn gang te laten gaan. Foto: if

Volgens de makelaar is de woning indertijd gebouwd in opdracht van een bouwkundige met een koloniaal verleden. Historisch kaartmateriaal uit de 18de en 19de eeuw laat duidelijk zien dat de omgeving in die periode nog volledig deel uitmaakte van het Zoniënwoud. Daar ging Sleen graag wandelen. “De natuur was zijn grote liefde”, zegt zijn weduwe.

De wijk, momenteel gevat tussen de spoorlijn en het Zoniënwoud, werd verkaveld tijdens het interbellum en groeide uit tot een stijlvolle residentiële wijk.

Het bureau en tekenatelier annex bibliotheek van Marc Sleen waren er gehuisvest, maar die zijn in totaliteit overgebracht naar het Museum Marc Sleen in de Zandstraat Brussel. “Zo heeft Marc het gewild”, zegt ze. “De ziel van Nero wordt daar bewaard. Maar dit huis blijft de spirituele woning van Nero.”

Marc Sleen is in 2016 overleden. Hij is thuis vredig ingeslapen, op 94-jarige leeftijd. “Ik heb het geluk gehad om Marc zo lang te kennen”, zegt Kochuyt. “Ik mis hem elke dag.”