Eerste verwijdering hersentumor met “yellow filter”-methode van vijf euro

Antwerpen - In het H.-Hartziekenhuis in Lier is maandag voor het eerst in België een hersentumor verwijderd met de “yellow filter”-methode. “De operatie is heel goed verlopen”, zegt neurochirurg Bert Kegelaers.

Vandaag werken neurochirurgen bij de verwijdering van hersentumoren met een “blue filter”: de patiënt neemt pillen die het kwaadaardig weefsel in de hersenen door de lens van een speciale microscoop blauw doen fluoresceren tijdens de operatie. De nieuwe “yellow filter” heeft echter heel wat voordelen ten opzichte van de blauwe, zegt dr. Bert Kegelaers, die de operatie uitvoerde. “Ik ben ervan overtuigd dat dit de nieuwe standaard wordt.”

Geen pillen meer innemen

Ten eerste hoeft de patiënt geen pillen meer in te nemen, maar wordt de werkende stof die zorgt voor het oplichtende effect vlak voor de operatie rechtstreeks ingespoten. “Dat is een voordeel, want bij de oude methode moest de patiënt al dagen op voorhand starten met het innemen van pillen en zich vervolgens beschermen tegen fel licht”, legt Kegelaers uit. Hij reisde op voorhand naar centra in Milaan (Italië) en Regensburg (Duitsland), waar de nieuwe methode al bij honderden patiënten werd toegepast en er nog geen schadelijke nevenwerkingen werden vastgesteld.

Meer types

Daarnaast kan de “yellow filter” worden ingezet voor meerdere types tumoren en zelfs bij aandoeningen aan de bloedvaten, terwijl de “blue filter” slechts efficiënt is bij één type hersentumor. Bovendien kan de chirurg de “blue filter” alleen inzetten als controle omdat het beeld te donker is om te opereren. Hij moet dus voortdurend switchen tussen blauw en wit licht. Bij de “yellow filter”-microscoop is dat probleem van de baan.

Goedkoper

Ten slotte is de nieuwe techniek een pak goedkoper voor de patiënt: bij de “blue filter” zijn er 1.000 euro kosten die niet worden terugbetaald, bij de “yellow filter” is dat nog maar 5 euro. Kegelaers ziet voorlopig alleen maar voordelen in de nieuwe methode. In het ziekenhuis in Lier zal vanaf nu alleen nog maar de “yellow filter” gebruikt worden. De dokter verwacht dat andere ziekenhuizen bij de volgende vervanging van hun neuro-oncologische microscoop snel zullen volgen.