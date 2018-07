Sociaal conflict bij onderaannemer van De Lijn in Kortenberg opgelost

Kortenberg - Directie en vakbonden bij het busbedrijf Staca uit Kortenberg, een onderaannemer van De Lijn, hebben na een dag van staking en onderhandeling maandag in de vooravond een ontwerpakkoord bereikt. De circa 160 chauffeurs gaan dinsdag weer aan het werk. Staca behoort tot de Franse groep Keolis en neemt in de regio Leuven een aantal busverbindingen van De Lijn voor zijn rekening.

Aanleiding voor de staking waren aanslepende conflicten over de werkdruk, de rij- en rusttijden, de wijze waarop chauffeurs worden opgeroepen voor vervangende ritten, de vergoeding voor vorming ...

“De directie is aan al onze eisen tegemoetgekomen”, zegt vakbondssecretaris Geert Witterzeel (ACV) maandagavond, zonder meer details.

Terwijl maandagvoormiddag de dienstverlening eerder licht verstoord was op de as Leuven-Brussel, Leuven-Tremelo en op enkele lijnen richting Brussels Airport, legden volgens Witterzeel in de namiddag alle Staca-chauffeurs het werk neer. Dat gebeurde na communicatie vanwege de directie die de vakbonden in het verkeerde keelgat was geschoten. Vanaf dinsdagochtend wordt er evenwel opnieuw gewerkt.