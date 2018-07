Zus mist begrafenis rusthuisbewoner: “Ik ben verhuisd en heb ander gsm-nummer maar je kunt iedereen bereiken via sociale media”

Sint-Niklaas / Belsele - Pas een week na de begrafenis van hun broer en schoonbroer Edmond hebben Jeanneke Hagens en Herman Philippe een brief ontvangen van OCMW-woonzorgcentrum De Spoele in Sint­-Niklaas, waar de man verbleef. Het koppel eist excuses. Het woonzorgcentrum verdedigt zich. “Door een verhuis en een nieuw gsm-nummer was die familie niet te bereiken.”

Een familielid bracht Jeanneke Hagens en haar man Herman Philippe op de hoogte van het overlijden van Jeannekes broer Edmond. “Hij was de enige aanwezige op de begrafenis en vond dat raar, omdat we in januari wel nog aanwezig waren op de begrafenis van Edmonds vrouw”, vertelt het koppel.

“Dat familielid vertelde ons dat Edmond na een valpartij in het ziekenhuis was beland en daar was overleden. Wij waren in shock, want we hadden daar niets van gehoord.”

“Pas begin juli kregen we een standaardbrief van OCMW-woonzorgcentrum De Spoele in Sint-Niklaas, met daarin een uitnodiging voor de herdenking van alle bewoners die dit jaar overleden zijn.”

Bij woonzorgcentrum De Spoele probeerden ze nochtans meermaals contact op te nemen met de familie.

Nooit antwoord

“Op het gsm-nummer dat wij van mevrouw Hagens hadden, werd nooit opgenomen of geantwoord, en de brieven die we verstuurden kwamen terug”, vertelt Nele De Pagie, directeur seniorenzorg van het OCMW.

“Achteraf bleek dat mevrouw een nieuw gsm-nummer had aangevraagd en dat het koppel verhuisd was in de periode dat Edmond overleed. Dat hadden ze wel aan Edmond doorgegeven, maar niet aan onze medewerkers”, zegt De Pagie.

Zo lang mogelijk uitgesteld

“Ook de begrafenisondernemer heeft meerdere keren geprobeerd om contact op te nemen en heeft de begrafenis zo lang mogelijk uitgesteld, in de hoop die mensen alsnog te kunnen bereiken.”

Jeanneke en Herman eisen excuses van De Spoele. “In tijden van digitale communicatie en sociale media kun je iedereen terugvinden, tenzij die persoon dat bewust niet wil. Dat is bij ons niet het geval”, zegt het koppel. “Als ze even onze naam hadden ingetikt op het internet, hadden ze ons kunnen contacteren.”

Eerste keer in 25 jaar

De Pagie bevestigt dat er geen contact is opgenomen via sociale media. “Meestal hebben mensen bij een adreswijziging of nieuwe gsm zelf de reflex om die nieuwe gegevens te melden aan onze diensten.”

“Het is de eerste keer in de 25 jaar dat ik hier werk dat we familie niet konden bereiken bij een sterfgeval”, zegt De Pagie.

De familie vraagt zich nog af wat er met de persoonlijke bezittingen van Edmond gebeurd is. Vooral een schilderij, gemaakt door de grootvader, heeft veel emotionele waarde. “Alles ligt hier klaar om opgehaald te worden”, verzekert de directeur seniorenzorg De Pagie.