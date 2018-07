Ronaldo spreekt voor het eerst als speler van Juventus: “Tijd was rijp voor iets anders”

Cristiano Ronaldo is nu ook officieel speler van Juventus. De 33-jarige Portugees doorliep maandag met succes de medische keuring bij de club uit Turijn. Ronaldo werd vervolgens officieel gepresenteerd aan pers en publiek. “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging”, zei de wereldster, die een vierjarig contract tekende.

“Ik ben iemand die nadenkt over wat hij wil”, verklaarde Ronaldo. “Ik voel me nog jong en wist dat de tijd rijp was voor iets anders. Bij Sporting en bij Manchester United ben ik ook op het juiste moment vertrokken, dat doe ik nu ook na een prachtige tijd bij Real Madrid. Juventus is een nieuw avontuur en ik ben er heel goed op voorbereid.”

Ronaldo zei vooral de ambitie te hebben op topniveau te presteren. “Er zijn spelers van mijn leeftijd die kiezen voor verre oorden. Dat zou mij zeker op dit moment niet gelukkig maken. Ik wil voetballen bij een heel grote club. Juventus geeft mij deze kans. Ik ben de club daar bijzonder dankbaar voor. Mijn tijd bij Real was geweldig. Ik dank iedereen, vooral de supporters. Maar nu breekt een nieuwe fase in mijn leven aan. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

“Bezorg ons de Champions League!”

Honderden fans van Juventus wachtten Ronaldo maandagochtend op de luchthaven op. Het tijdstip was geheimgehouden om chaos te voorkomen. “Bezorg ons de Champions League”, schreeuwden de wel aanwezige supporters van Juventus naar Ronaldo.

Juventus betaalde 112 miljoen euro aan Real Madrid om de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar over te nemen.