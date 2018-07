Een van meest gezochte criminelen van België werd door de politie zelf het land uitgezet

Brussel - De crimineel Safet Rustemi is in juni 2017 het land uitgezet. Dat is vernomen van de Dienst Vreemdelingenzaken, die een bericht van de krant La Dernière Heure bevestigt. De 33-jarige Albanees is vorige week toegevoegd aan de lijst ‘Belgium’s most wanted’, met misdadigers die gezocht worden omdat ze in België zijn veroordeeld.

“Safet Rustemi werd in 2015 een eerste keer veroordeeld en in 2017 een tweede keer, volgens de informatie die in zijn dossier staat. Telkens kwam hij vrij mits betaling van een borg van 25.000 euro. Maar hij had geen verblijfsvergunning”, zegt Dominique Ernould, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken.

“In 2015 kreeg Safet Rustemi een eerste bevel om het grondgebied te verlaten, maar hij ging niet weg, daarna een tweede... In juni vorig jaar werd hij onder politiebegeleiding het land uitgezet met de mededeling dat hij de komende drie jaar niet mocht terugkeren”, aldus nog de woordvoerder.

Safet Rustemi wordt gezocht omdat hij door het Brusselse hof van beroep veroordeeld is tot een celstraf van 9 jaar. Hij was op alle hoorzittingen verschenen en er was geen onmiddellijke aanhouding.