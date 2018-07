Paus gaat voor in huwelijksviering in Rome

Paus Franciscus heeft een huwelijksviering ingezegend in Rome. Alleen het koppel was daarvan op de hoogte, al de rest, ook de priester, niet. Dat schrijven Italiaanse media.

Een man, lid van de Zwitserse Garde, en een Braziliaanse vrouw die in het Vaticaans Museum werkt, traden zaterdag in een kerk vlakbij de Sint-Pitersbasiliek in Rome in het huwelijk. Het was niet alleen een heuglijke dag voor het pas getrouwde stel, voor de familieleden, vrienden en de priester van dienst kwam er nog een verrassing van formaat bij: de paus himself maakte er zijn opwachting.

“Ik had me nooit kunnen inbeelden dat ik de paus zou tegenkomen in de sacristie”, reageerde de Braziliaanse priester Renato dos Santos. De paus gaat volgens waarnemers zelden voor bij huwelijksvieringen.

Op 18 januari zegende de paus op een vlucht van Santiago de Chile naar Iquique het kerkelijke huwelijk van twee bemanningsleden in.